25 aprile: murale Tvboy a via Rasella per ricordare Liberazione

Celebrazioni

Una ragazza con una rosa nella borsa e una bomboletta in mano

Una ragazza di spalle con una rosa nella borsa che indossa a tracolla. È il nuovo murale di Tvboy comparso oggi in via Rasella a Roma, una delle strade simbolo della Resistenza, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. L’opera, dal titolo ‘Viva la Libertà’ intende celebrare il 25 aprile in un “luogo simbolico”, scrive l’artista. “Ho voluto celebrare la libertà – aggiunge -. Una ragazza di spalle, senza tempo, con una rosa nella borsa e una bomboletta spray in mano. Il suo messaggio è chiaro: la libertà va difesa, sempre. Contro l’avanzare degli estremismi e per non dimenticare la storia, e quanto abbiamo dovuto lottare per liberarci dalla dittatura. La libertà è un valore assoluto. Contro ogni dittatura e per la libertà di espressione. Per non dimenticarci da dove veniamo. Per non dimenticare mai. Buon 25 Aprile”.

