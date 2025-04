25 Aprile, nel cuore di Genova il corteo per l’80° anniversario

agenzia

Partenza da piazza della Vittoria, orazione in piazza Matteotti

GENOVA, 25 APR – Migliaia di persone, tra associazioni, rappresentanti politici, sindacati e cittadini, sono scese in strada oggi a Genova per il corteo che ha celebrato gli 80 anni dalla liberazione dal regime nazifascista. Dopo la visita in mattinata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle 15.30 la manifestazione ha preso il via in piazza della Vittoria, per poi percorrere via XX Settembre. Sotto il Ponte Monumentale è stata deposta una corona di fiori in memoria dei partigiani caduti. Durante la cerimonia è stata letta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita a Genova, insieme all’atto di resa che sanciva la liberazione della città dalle truppe tedesche. Il ritrovo conclusivo in piazza Matteotti con gli interventi delle autorità e l’orazione affidata al presidente dell’istituto Nazionale ‘Ferruccio Parri’, Paolo Corsini.

