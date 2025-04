25 Aprile: partito il corteo a Milano, Anpi in testa

agenzia

ProPal entrano subito dopo, tensioni con Brigata Ebraica

MILANO, 25 APR – E’ partito alle 14.15 il corteo del 25 aprile a Milano. Dopo alcune trattative lo spezzone Pro Pal si è spostato di lato per far passare l’Anpi che ha quindi preso la testa del corteo. I manifestanti Pro Pal hanno iniziato a gridare ‘Palestina libera’ e ‘Fuori i sionisti dal corteo’ come anche parte delle altre persone che sfilano in corteo. Dopo aver lasciato scorrere lo spezzone dell’Anpi che da sempre apre il corteo del 25 Aprile a Milano, i manifestanti proPal sono entrati nel corteo, posizionandosi quindi comunque nella parte iniziale e non in fondo, come aveva detto il presidente dell’Anpi Milano Primo Minelli. I manifestanti proPal gridano slogan come “Israele criminale”, “Palestina immortale” e “Israele via via”. Lo spezzone della Brigata Ebraica è ad alcune centinaia di metri di distanza ed è partito con qualche tensione. Alcuni contestatori, alcuni muniti di bandiera palestinese, hanno iniziato a inveire contro la Brigata: ‘Assassini’, ‘Netanyahu terrorista’, ‘siete delle m..e’. Qualcuno della Brigata ha replicato sottolineando che la ‘Palestina non esiste’, attaccando i ‘terroristi di Hamas’ e chiedendo la liberazione degli ostaggi. A separarli un cordone dei volontari dei City Angels e un altro della polizia.

