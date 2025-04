25 aprile: Sala, non si svilisca senso della manifestazione

agenzia

'A Gaza un massacro ma oggi è la festa della Liberazione'

MILANO, 25 APR – “La speranza è che non si svilisca il senso di questa manifestazione”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla deposizione delle corone per il 25 aprile a Palazzo Marino in vista del corteo di oggi pomeriggio. “Il diritto a manifestare è un diritto inviolabile e ci mancherebbe altro, appartiene alla storia dell’umanità. Il punto è che quando si manifesta bisogna pensare al fine per cui si manifesta. Anche all’ultimo corteo Pro Pal, con quelle scritte profondamente sbagliate su Meloni. Poi – ha sottolineato – c’era un sacco di gente che era lì con l’intento giusto e molto spesso poi questo spirito viene appunto svilito dagli eccessi. Io spero che oggi si faccia questa considerazione. Il vero obiettivo è ricordare quelli che ci hanno portato questa democrazia. E trarne una lezione per il giorno d’oggi”. Quindi “è una giornata estremamente importante e mi auguro che sia una manifestazione politica, ma non di parte. La manifestazione deve essere di tutti. L’invito – ha concluso – è ad avere in testa il perché si manifesta e la giusta causa. A Gaza è una tragedia, è un massacro, lo sappiamo tutti. Oggi però è la festa della Liberazione”.

