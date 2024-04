25 aprile: Todde, ‘la Repubblica è basata sull’antifascismo’

agenzia

'Chi ha timore a dirlo non sta seguendo i dettami Costituzione'

NUORO, 25 APR – “I nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione, che è anti fascista e chiunque abbia timore o imbarazzo nel dire e urlare a gran voce che noi siamo una Repubblica basata sull’antifascismo, non sta seguendo i dettami della Costituzione. Bisogna ricordarlo e avere il coraggio di dimostrarlo quotidianamente”, così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che stamattina ha deposto una corona di fiori nel sacrario militare del cimitero di Nuoro, la sua città, insieme alle altre autorità: il sindaco Andrea Soddu, il prefetto Giancarlo Dionisi, il segretario provinciale dell’Anpi Graziano Pintori e i dirigenti delle forze dell’ordine. “Condividendo le parole del segretario dell’Anpi voglio dirvi che questa non è una giornata come le altre – ha proseguito Todde – ma è un giorno in cui parole come libertà, democrazia e pace, hanno un significato e un peso diverso. Voglio dedicare questa giornata a tutte le donne che si sono battute ieri per la resistenza e per liberarci dal fascismo e dal nazismo e che oggi continuano a combattere per liberarci da questa oscurità che sta cercando di portarci indietro di tanti anni – ha sottolineato la presidente della Regione – E’ importante ricordarci che i diritti non sono acquisiti e che dobbiamo portare avanti una lotta quotidiana. E allora facciamo in modo che questo 25 aprile sia una giornata come lo devono essere tutti i giorni, per i diritti, contro le guerre e per ricordarci di portare avanti sempre i nostri valori”. La governatrice, prima di un incontro istituzionale con il Prefetto, ha cantato ‘Bella Ciao’ intonata dai componenti dell’Anpi cittadina.

