25 aprile: Valditara, cortei rispettino ordine pubblico

agenzia

'Nessun intento polemico nell'invito alla sobrietà'

MILANO, 25 APR – “Credo che il ministro Musumeci intedesse semplicemente dire che bisogna ovviamente rispettare il 25 aprile e anche il periodo particolare in cui si colloca questa giornata. È opportuno che tutte le manifestazioni siano sempre rispettose della correttezza dell’ordine pubblico”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a Milano per la deposizione delle corone per il 25 aprile a Palazzo Marino, parlando dell’invito del governo a manifestare con sobrietà. “Tutto qua, credo non ci fosse nessun intento polemico nei confronti di manifestazioni che intendono celebrare una grande giornata, quella della libertà e della democrazia” ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA