25 Aprile: Valditara, ‘lasciamo le polemiche al loro destino’

agenzia

Il ministro a Milano a cerimonia per la festa della Liberazione

MILANO, 25 APR – Per questo 25 aprile mi aspetto una “giornata di unità, di festa, di gioia anche perché quando si celebra il ritorno della libertà e della democrazia bisogna tutti insieme gioire senza fare polemiche”. Lo ha detto il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della deposizione delle corone per la festa della Liberazione davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. “È il modo migliore per festeggiare una giornata importante per la nostra Repubblica”, ha aggiunto. A chi gli ha fatto notare che l’Anpi ritiene che non tutti nel governo si riescono a definire antifascisti, il ministro ha sottolineato che “c’è sempre chi vuole fare polemica, lasciamo le polemiche al loro destino”.

