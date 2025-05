25enne morto schiacciato mentre manovrava trave d’acciaio

agenzia

(v. 'Operaio 25enne muore colpito da una trave...' 10.50)

TRENTO, 23 MAG – E’ rimasto schiacciato mentre manovrava una pesante trave d’acciaio con un carro ponte. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente che è costato la vita a un operaio 25enne in un’azienda meccanica a Roncone in Trentino. L’incidente si è verificato alle 9.50 alla ditta Cmv, Costruzioni meccaniche Valentini, specializzata nella produzione di macchine ed impianti per la siderurgia. Il giovane moldavo, residente a Padova, con un carro ponte stava posizionando la trave d’acciaio. Il carico non si è staccato, come scritto in un primo momento, ma il giovane, durante la manovra è finito tra il carico e un’altra trave, morendo sul colpo. Il medico d’urgenza, giunto sul posto con l’elicottero d’emergenza, ha solo potuto costatare il decesso. Sul posto sono anche intervenuti gli ispettori dell’ufficio provinciale per la sicurezza sul lavoro (Uopsal), i carabinieri di Riva del Garda, come anche la pm di turno, Ottavia Ciccarelli. Il giovane, si apprende, era regolarmente assunto, anche se per il momento non è noto se presso la Cmv oppure un’azienda esterna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA