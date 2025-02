3 anni di guerra in Ucraina,domani maratona virtuale per la pace

agenzia

Mobilitazione delle reti pacifiste, interviene anche Landini

ROMA, 23 FEB – Una mobilitazione virtuale per la pace con decine di ospiti e collegamenti in ventidue appuntamenti tematici, con inizio alle 8.30 e termine alle 22, è in programma lunedì nel terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. L’iniziativa è stata organizzata dalle cinque Reti della società civile italiana da tempo attive congiuntamente sul tema della pace: Europe For Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci e Coalizione Assisi Pace Giusta. “Cessate il fuoco – si legge nella convocazione della manifestazione – è la priorità, oggi più di ieri. Fermare la guerra in Europa per ristabilire giustizia e sicurezza condivisa con gli strumenti della politica e della diplomazia, nel quadro del diritto internazionale e non con nuovi ricatti, affari o accordi segreti”. Tra i protagonisti delle varie sessioni il segretario della Cgil, Maurizio Landini, Luciana Castellina (presidente onorario Arci), Flavio Lotti (Fondazione PerugiAssisi), l’europarlamentare dem Marco Tarquinio, Paolo Impagliazzo (Comunità di Sant’Egidio), don Marco Pagniello (Caritas Italiana), Gianfranco Pagliarulo (Anpi).

