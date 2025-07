35enne trovato morto in un palazzo a Manciano, indagini

agenzia

Alla madre ha detto la sera prima 'Vado al bar'

MANCIANO (GROSSETO), 06 LUG – Indagini in provincia di Grosseto sulla morte di un 35enne il cui cadavere è stato trovato stamani da un vicino nell’androne di un palazzo a Manciano. Il corpo era riverso a terra e la morte potrebbe essere avvenuta in un altro luogo. I carabinieri hanno già sentito un amico del 35enne. Secondo prime ricostruzioni, sembra che il 35enne non sia morto nell’atrio di ingresso dello stabile, ma vi sia stato portato dopo il decesso. Il corpo era bagnato e pare che gli sia stata tirata dell’acqua addosso per fargli riprendere conoscenza. Indossava solo dei pantaloncini corti. Al momento l’Arma esclude una causa di morte violenta perché sul corpo non ci sono evidenze in tal senso. Potrebbe invece essersi sentito male durante una festa notturna. Non viene escluso dagli investigatori che possa trattarsi di un caso di overdose. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verosimilmente verrà disposta l’autopsia. Il 35enne abitava a Manciano. Sembra diventare un caso anche la morte del 35enne trovato cadavere, stamani, da un inquilino nell’androne di un palazzo di Manciano, in provincia di Grosseto. Secondo quanto emerge dal prosieguo degli accertamenti dei carabinieri, il 35enne, Juri Frullatori, sabato sera avrebbe detto alla madre che sarebbe andato al bar del paese e poi sarebbe rincasato dopo poco. Non risulta che sia mai tornato a casa. Inoltre sono spariti il telefono e i soldi che aveva con sé. Le indagini, oltre alle testimonianze, cercano di avvalersi delle immagini delle telecamere disponibili. Infine, il 35enne potrebbe essere andato a una festa privata di cui, però, al momento non risultano riscontri. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura farà effettuare l’autopsia per stabilire la causa e anche l’orario della morte.

