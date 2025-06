500 ettari in fumo in Sardegna, spegnimento ancora in corso

agenzia

Ieri 20 roghi complessivi. Canadair in azione e case evacuate

CAGLIARI, 16 GIU – Sono riprese dalle prime ore del mattino le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree interessate dai due vasti incendi scoppiati ieri nei territori di Guasila, nel sud Sardegna, e Bonorva, nel Sassarese. Ma è stata una domenica di fuoco che ha interessato tutta l’Isola, con 20 roghi complessivi divampati, come fa sapere il Corpo forestale della Regione Sardegna. Lavoro incessante delle sale operative ripartimentali, che hanno garantito il presidio degli incendi per tutta la notte. Le pattuglie della Forestale, competenti per territorio, hanno disposto lungo il perimetro alcune squadre di volontari, barracelli e operai di Forestas. Stamattina è stato richiesto l’invio degli elicotteri di Villasalto a Guasila e Farcana a Bonorva. L’attività, in entrambi i roghi – spiegano dal Corpo forestale – è resa complessa dalla notevole estensione dell’area bruciata, il perimetro frastagliato e la presenza di numerosi rimboschimenti. Ieri a Guasila sono andati in fiamme circa 200 ettari di macchia mediterranea; a Bonorva 300 ettari. Alcune case e aziende agricole sono state fatte evacuare e messe in salvo. Per spegnere le fiamme, oltre agli elicotteri del Corpo forestale, sono intervenuti anche i Canadair da Roma e dalla base regionale di Olbia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA