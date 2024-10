70/o Trieste all’Italia:La Russa, si ripete miracolo dell’unione

agenzia

Cerimonia in piazza Unità con Frecce Tricolori

TRIESTE, 26 OTT – “Sono trascorsi 70 anni, sono tanti ma sembrano un giorno per i triestini che hanno rinnovato la stessa passione, lo stesso amore per l’Italia. E ogni anno si ripete il miracolo dell’unione tra la patria e Trieste in memoria di quel giorno e in memoria di quello che successe un anno prima, nel 1953, quando 6 ragazzi vennero uccisi perché volevano che Trieste tornasse all’Italia”. E’ il messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa espresso in occasione della cerimonia di alzabandiera per il 70/o anniversario del ritorno di Trieste all’Italia. “Questa città – ha aggiunto – non è soltanto nel cuore dell’Italia ma è nel cuore dell’Europa”. In una piazza affollata e con – in quadrato – le rappresentanze delle associazioni d’arma e combattentistiche, forze dell’ordine, il gonfalone della città, si sono succeduti gli interventi del sindaco della città, Roberto Dipiazza, dell’assessore regionale Fabio Scoccimarro in rappresentanza della Regione Fvg, del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Al termine, c’è stato il tradizionale sorvolo delle Frecce tricolori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA