76enne precipita e muore durante un’escursione in Alta Badia

agenzia

La vittima è un turista argentino che scendeva dal Gardenaccia

BOLZANO, 03 LUG – Un turista argentino di 76 ha perso la vinta in un incidente in montagna in Alta Badia. L’uomo – riporta Rai Alto Adige – stava scendendo dal rifugio Gardenaccia, nel parco naturale Puez-Odle, con la famiglia e amici, in tutto una decina di persone. L’anziano stava davanti alla comitiva, quando, è caduto per motivi ancora da accettare ed è precipitato per circa 250 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e dall’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.

