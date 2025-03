8 marzo: migliaia in corteo a Milano, ‘zona fucsia non rossa’

agenzia

Vernice cosparsa in terra, 'niente ghetti in nostro nome'

MILANO, 08 MAR – È partito da piazza Duca D’Aosta a Milano il corteo organizzato da ‘Non una di men’o in occasione della giornata internazionale della donna. Striscioni colorati, cartelloni, bandiere della pace e della Palestina: in migliaia si sono diretti verso piazza della Scala. “Questa è una delle zone rosse di Milano”, hanno detto al megafono prima della partenza davanti alla stazione Centrale. “Uno dei luoghi simbolo di una guerra contro i nostri corpi. Le zone rosse sono un’anteprima del Ddl 1660, un dispositivo poliziesco di profilazione razziale senza precedenti. È stato detto che uno degli obiettivi è allontanare i molestatori, ma ci chiediamo: chi sono i molestatori?”. “Non è in nostro nome che chiuderete i confini, che costruirete ghetti, alzerete muri, ci dividerete. La nostra lotta transfemminista è una lotta antirazzista, ecco perché oggi questa diventa zona fucsia”, hanno aggiunto. Della vernice di questo colore è stata cosparsa a terra nella piazza. Ad aprire il corteo un furgone con attaccato uno striscione con scritto “Disarmiamo il patriarcato”. A seguire, uno che recita “Lotto boicotto sciopero. Transfemminist3 con la resistenza palestinese”.

