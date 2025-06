A 103 anni dirige una rivista, guida e fa volontariato

agenzia

Martha Ebner, 'è importante restare sempre curiosi'

BOLZANO, 06 GIU – A 103 anni dirige ancora una rivista, guida e fa volontariato. La vita della bolzanina Martha Ebner è un pezzo della storia contemporanea altoatesina: dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Il giornale di famiglia “Dolomiten” le dedica una lunga intervista. La signora Martha partecipa ancora alle riunioni di redazione della rivista “Südtiroler Frau”, che dirige da ormai mezzo secolo. “Mi collego semplicemente con il pc alla videoconferenza della redazione”, racconta Ebner, che maneggia anche senza problemi lo smartphone. Soprattutto nel fine settimana, fa volontariato per una casa protetta a Bolzano, fondata da lei 35 anni fa. Fu infatti la prima struttura del genere in Italia. L’ultracentenaria risponde al telefono e assiste donne in difficoltà. “All’epoca furono soprattutto sudtirolesi a chiedere aiuto, oggi quasi esclusivamente donne con background migratorio. La lingua è un grande ostacolo, molte non parlano né italiano né tedesco. In questi casi serve il traduttore”, spiega Ebner. Dopo un intervento agli occhi, l’auto per il momento resta in garage, ma spera di poter presto tornare a guidare, visto che la patente è valida fino al 6 giugno 2026. Legge ogni giorno i quotidiani Dolomiten e Alto Adige, editi dal gruppo Athesia, guidato dal figlio Michl Ebner. In campagna ad Aldino, dove vive, il postino arriva solo verso mezzogiorno. “Quando mi manca la pazienza leggo i giornali già prima sul tablet”, racconta. I suo segreto di longevità? “La cosa più importante è rimanere curiosi e interessati per tutta la vita, perché non si smette mai di imparare. Questo è il modo migliore, e io continuo a vivere secondo questo credo. Bisogna anche coltivare sempre le amicizie, non solo con i coetanei, ma anche con i più giovani”, sottolinea Martha Ebner.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA