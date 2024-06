A 105 anni al seggio di Nuoro a votare per le europee

agenzia

A marzo l'ANSA aveva raccontato la storia di Sebastiano Maccioni

NUORO, 08 GIU – Nel marzo scorso l’ANSA aveva raccontato la storia di due fratelli ultracentenari di Nuoro. Oggi quello più “grande” l’ingegnere di Nuoro Sebastiano Maccioni, che compirà 106 anni il 4 novembre, ha voluto prendere parte alle consultazioni elettorali per le europee. Dopo un’ora dall’apertura del seggio, come racconta La Nuova Sardegna, l’ingegnere ha varcato la porta della sua sezione e, tessera elettorale alla mano, ha esercitato il suo diritto al voto. Sebastiano Maccioni vive nel capoluogo barbaricino ed è laureato in matematica e ingegneria, mentre il fratello Antonio, 102 anni da qualche mese, vive a Cagliari ed è laureato in chimica e farmacia. Sono i due sopravvissuti di otto figli di una famiglia di agricoltori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA