A 16 anni sale sul bus con una pistola, denunciato dai Cc

agenzia

Nel Bolognese, sequestrata 'scacciacani' senza tappo rosso

BOLOGNA, 13 GEN – I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Imola hanno denunciato un 16enne, trovato a bordo di un bus con una pistola nella cintola dei pantaloni. Si trattava di una ‘scacciacani’, priva però del tappo rosso obbligatorio. La denuncia è scaturita da una telefonata al 112 che riferiva di un giovane sospetto, vestito con una tuta che era salito a bordo di bus Tper, linea 4, a Imola. I militari hanno raggiunto il mezzo pubblico all’altezza della fermata Scavi Romani e, individuato il ragazzo, lo hanno identificato e perquisito. Addosso aveva la pistola scacciacani, che è stata sequestrata: un’arma innocua -spiega l’Arma – ma che senza il tappo rosso può essere scambiata per una vera, con le conseguenze che ne potrebbero derivare. Il 16enne è stato accompagnato in caserma e denunciato (per porto di armi o oggetti atti ad offendere), poi affidato alla madre.

