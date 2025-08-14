A 79 anni si invaghisce della barista di 28, tenta di accoltellarla, spara ai carabinieri e poi si suicida

nel materano

Nelle scorse settimane il 79enne Rocco Roselli avrebbe più volte infastidito la barista 28enne, di cui sembra si fosse invaghito, e che, ieri pomeriggio, a Gorgoglione (Matera), ha poi tentato di uccidere con un coltello: nella fuga, l’anziano, residente a Torino, ma originario del piccolo borgo lucano, dove spesso tornava per trascorrere dei lunghi periodi, ha poi esploso un colpo di fucile contro i Carabinieri, senza colpirli, e infine si è suicidato.