A 84 anni guida contromano in autostrada per 17 chilometri

Fermato dalla Polizia stradale prima che provocasse incidente

PORDENONE, 05 MAG – Un uomo, di 84 anni, ha percorso ben 17 chilometri in contromano lungo l’autostrada A28, nel tratto tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone). E’ successo la scorsa notte, attorno alle 3 quando l’autostrada era praticamente deserta, fattore che ha scongiurato un incidente. Dopo la segnalazione di un camionista e della centrale operativa – che monitora in tempo reale tutti i veicoli – è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo, che è riuscita a intercettare l’anziano e a farlo fermare in sicurezza. Gli agenti hanno immediatamente disposto il fermo amministrativo del veicolo mentre si sta valutando la posizione dell’anziano al quale potrebbe essere inflitta una sanzione fino a 8.160 euro, oltre al ritiro della patente.

