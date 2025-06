A 85 anni si laurea in Giurisprudenza all’Università di Trento

agenzia

Corradino Fanti a UniTrentoMag: "Lo studio ci rende più buoni"

TRENTO, 05 GIU – A 85 anni ha realizzato il sogno di una vita: Corradino Fanti, originario di Rumo, in Val di Non (Trentino), si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento mercoledì 4 giugno, discutendo una tesi dal titolo “La disciplina della fauna selvatica come patrimonio indisponibile: aspetti dominicali e responsabilistici”, con relatore il professore Antonio Cassatella. Fanti, che ha una grande passione per la caccia, ha lavorato per 40 anni nel mondo della scuola. “Ho cominciato da giovanissimo”, ha raccontato al magazine dell’Università di Trento “UniTrentoMag”. “Il mio desiderio sarebbe stato studiare medicina, ma non c’erano le possibilità economiche. Eravamo in tanti a casa e mio padre, reduce di guerra, non poteva mantenerci agli studi. Così ho scelto la scuola. E lì ho trovato la mia missione”. L’85enne si è iscritto per la prima volta all’Università di Trento nel 1987. Poco tempo fa, sollecitato dagli amici, ha deciso di riprendere gli studi, completando la tesi di laurea. Quando gli è stato chiesto perché si sia messo a studiare alla veneranda età di 85 anni, Fanti ha risposto: “Perché lo studio ci rende più umani, più buoni. Ci aiuta a stare meglio, ci tiene vivi. Senza lo studio non c’è vita, non c’è comunicazione. E poi… lo studio è un bellissimo passatempo”. Infine, attraverso UniTrentoMag ha rivolto un invito ai giovani: “Ai giovani dico: studiate, leggete tanto, aprite la mente. E non fermatevi mai. Lo studio non è solo dovere, è piacere, è conoscenza, è libertà”. Negli ultimi due anni – ricorda UniTrentoMag – altre due persone, di 75 e 72 anni, si sono laureate all’Università di Trento in Studi storici e in Filosofia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA