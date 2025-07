A 9 anni dormiva tra rifiuti e droga, arrestato padre e un amico

agenzia

Il caso a Roma, la bimba affidata a una struttura per minori

ROMA, 10 LUG – L’hanno trovata che dormiva sul divano avvolta dalle lenzuola in una casa alla periferia di Roma sporca, piena di rifiuti gettati a terra e tanta droga, divisa in panetti, nascosta nelle stanze. Nell’abitazione con la piccola di appena nove anni anche due uomini, uno era il padre della bambina. A segnalare la situazione un alert in forma anonima giunto sull’App Youpol. La bambina è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato, che ha arrestato i due uomini, ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Era notte fonda quando due equipaggi dei Distretti Casilino e Prenestino sono intervenuti sul posto. Appena sono entrati nell’abitazione hanno trovato un uomo che dormiva sul pavimento. Nel salone, non lontano da lui, una bambina di soli 9 anni riposava, apparentemente serena, su un divano. Mentre un agente si prendeva cura della piccola, altri hanno avviato i dovuti accertamenti di polizia. Per i due uomini con cui la piccola viveva è scattato immediatamente l’arresto, per entrambi convalidato dall’Autorità giudiziaria. La bimba, le cui condizioni di salute sono state accertate dal personale sanitario inviato sul posto dalla Sala Operativa della Questura, è stata affidata, d’intesa con la Procura della Repubblica, ad una struttura di accoglienza per minori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA