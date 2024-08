A 90 anni 50 chilometri in bici al santuario più alto d’Europa

agenzia

Il cuneese Beppe Costamagna ripete l'impresa da dieci anni

CUNEO, 10 AGO – Novant’anni festeggiati pedalando per oltre 50 chilometri, da Cuneo fino al santuario di Sant’Anna di Vinadio, considerato il più alto d’Europa con i suoi 2.035 metri di altitudine. È un’impresa per Beppe Costamagna, ex commesso di negozio, che da dieci anni festeggia così il suo compleanno. Nel 2023 l’ormai tradizionale appuntamento aveva rischiato di saltare, perché il ciclista classe 1934 si era rotto il femore durante un allenamento, pochi mesi prima. Ce l’ha poi invece fatta e anche questa volta si è ripetuto. Ad accompagnarlo, come sempre, c’erano il figlio Silvio e gli amici pronti ad applaudirlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA