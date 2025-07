A Bardonecchia si torna alla normalità dopo l’esondazione

agenzia

Riaperti gli svincoli dell'A32, resta chiusa la statale

TORINO, 01 LUG – Sta tornando alla normalità la situazione a Bardonecchia (Torino) dopo l’esondazione del Rio Frejus, avvenuta ieri a causa del maltempo e costata la vita a Franco Chiaffrino, fruttivendolo di 70 anni. Nel comune dell’Alta Val Susa, dove è tornato il sole, si lavora per sgomberare strade e ponti invasi da fango e detriti e al momento non c’è una stima precisa dei danni provocati dall’esondazione. Gli svincoli autostradali della A32 sono stati riaperti dopo la chiusura di ieri per allagamenti. Resta invece chiusa la strada statale, mentre è regolare la circolazione ferroviaria dei treni regionali. I residenti delle zone considerate a rischio, che per precauzione erano stati ospitati nel palazzetto dello sport o aveva trovato rifugio da amici e parenti, hanno ricevuto il via libera per rientrare nelle proprie abitazioni.

