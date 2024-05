A Bari studenti manifestano per la Palestina, ‘stop al genocdio’

agenzia

'Italia continua ad avere una posizione di silenzi e ambiguità'

BARI, 15 MAG – Si sono tenute anche a Bari manifestazioni in alcune scuole e nelle sedi universitarie “in solidarietà al popolo palestinese e per l’immediata fine del genocidio in corso”, evidenziano gli studenti di Uds, Link e Zona Franka. “Questa mattina – spiegano – un flash mob e lo srotolamento della bandiera palestinese dai palazzi universitari, nel pomeriggio un evento organizzato dall’associazione Italia-Palestina con studenti e studentesse: siamo in collegamento con i colleghi statunitensi in lotta al fianco della Palestina e per la pace in Medioriente e in tutto il mondo”, dichiarano. “A 76 anni di distanza dalla prima enorme deportazione del popolo palestinese organizzata dall’allora neonato Stato di Israele, passata alla storia come Nakba – aggiungono – sentiamo il dovere civico e politico di manifestare con ancora più forza al fianco della Palestina e per l’immediato cessate il fuoco”. “Vogliamo creare un filo rosso tra le mobilitazioni degli studenti oltreoceano e quelle promosse in gran numero nel nostro continente: la situazione in tutta la striscia di Gaza, e non solo – sottolineano – è da tempo assolutamente preoccupante. L’Italia continua ad avere una posizione di silenzi e ambiguità sul genocidio più filmato e diffuso in tempo reale della storia”. “Noi – concludono – non seguiamo l’indirizzo del nostro governo, continueremo a batterci fino al riconoscimento dello stato di Palestina, alla cessazione del conflitto per garantire pace ed esistenza pacifica a tutti i popoli del mondo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA