A Biella 400mila persone in tre giorni di adunata

Sindaco: "Migliaia di biellesi in festa con le penne nere"

BIELLA, 12 MAG – L’adunata degli alpini a Biella ha fatto registrare oltre 400mila presenze totali nei tre giorni e la visita di oltre 250mila persone nella cittadella militare delle truppe alpine e in quella della protezione civile Ana (Associazione nazionale alpini). “Nessuno ha mai visto Biella così – interviene il sindaco Marzio Olivero -. In migliaia i biellesi hanno festeggiato assieme alle penne nere, arrivate da tutta Italia. È veramente con tanta emozione che chiudiamo questa adunata, sono stati tre giorni stupendi e sorprendenti. I commenti di queste ore ci riportano di un’adunata che sarà nei ricordi di tanti: siamo felici di questo successo di Biella e di tutta la provincia. Da primo cittadino osservo con piacere la trasformazione dei riservati biellesi, che hanno stupito tutti per il calore, il sentimento e la vivacità con cui hanno vissuto questa manifestazione”.

