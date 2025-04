A Biella in tre giorni è scesa la pioggia di sei mesi

agenzia

La stima è di 500 millimetri, sono tornati a circolare i treni

BIELLA, 18 APR – Dopo l’emergenza meteo il Biellese riparte. La centralina di Oropa ha registrato in tre giorni la caduta di oltre 500 millimetri di pioggia: per fornire un paragone, il quantitativo medio che cade più o meno in sei mesi. Oggi sono tornati a circolare i treni che erano rimasti bloccati per tutta la giornata di ieri. Rfi, che gestisce la linea, fa sapere che tutto è tornato regolare “dopo l’intervento dei tecnici che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità”. Sta tornando anche l’energia elettrica nei paesi che ieri erano rimasti completamente al buio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA