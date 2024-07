A Bologna cambia il progetto dopo gli scontri sul parco

agenzia

Scuola si fa da un'altra parte, 'non volevamo sgombero tipo G8'

BOLOGNA, 27 LUG – “Abbiamo deciso di collocare le nuove scuole Besta non all’interno del Parco Don Bosco ma nel nuovo edificio scolastico vicino al liceo Copernico”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Per Lepore, dopo mesi di tensioni con il Comitato Besta e Don Bosco, che hanno portato a scontri con le forze dell’ordine e misure contro i manifestanti che si opponevano al taglio di alcuni alberi, “Quella intrapresa dal Comune “è una scelta che certamente diminuisce le tensioni in città”. “Noi – dice – facciamo un passo di lato, non indietro e lo facciamo per dare una buona soluzione alla città”, ha precisato Lepore, sottolineando come all’interno del parco Don bosco in questi mesi, oltre agli ambientalisti, si siano radunati “anarchici, movimenti No Tav della Val di Susa, che poco hanno a che vedere con la nostra città”. Grazie a questa soluzione, ha spiegato il sindaco, i ragazzi potranno usufruire delle nuova struttura nei prossimi mesi. “Per la scuola Quadrifoglio – ha spiegato Lepore – ci sarebbe voluto molto più tempo. I ragazzi del liceo Sabin che sarebbero dovuti andare nel nuovo polo dinamico” accanto al liceo Copernico andranno invece in una nuova succursale, che verrà realizzato accanto all’attuale sede, vicino alla Stazione. “Per risolvere questa situazione – dice – ci sarebbero state altre due opzioni: la prima opzione sarebbe stata uno sgombero del parco Don bosco, ma Bologna non si merita uno sgombero modello G8 per realizzare una scuola pubblica. Il nostro obiettivo in questi mesi è sempre stato quello di cercare il dialogo anche con chi ci insultava, ci siamo impegnati a trovare una soluzione e noi l’abbiamo trovata senza consultarci con il Comitato Besta. Se adesso vogliono rimanere sugli alberi i membri del Comitato Besta dovranno decidere perché lo vogliono fare, il nostro invito – ha concluso Lepore – è chiaramente quello di scendere dagli alberi”.

