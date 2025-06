A Bolzano la notte di giugno più calda di sempre, 25 gradi

agenzia

Alle ore 23 in città si registravano ancora 30 gradi

BOLZANO, 26 GIU – I bolzanini hanno alle spalle la notte di giugno più calda di sempre. La minima non è infatti scesa sotto i 25 gradi, superando così il record precedente (vecchio appena di una settimana) di 23,9 gradi. Alle ore 23 in città si registravano ancora 30 gradi. Quella passata è stata così la seconda notte più calda dall’inizio delle rilevazioni. Il record assoluto spetta tuttora alla notte del 16 luglio 2015 con 25,7 gradi. La ragioni sono – spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – masse di aria subtropicali con foschia in alta quota che funge come una sorta di coperchio su una pentola. A Sarentino a 1.000 metri sopra il livello del mare la minima è stata di 20 gradi. In val Pusteria si respirava invece con 15 gradi a Brunico e 13 a Vipiteno.

