A Bolzano la notte più breve è stata anche la più calda

agenzia

La minima non è scesa sotto il 23,9 gradi, è record per giugno

BOLZANO, 21 GIU – A Bolzano la notte più breve dell’anno è stata anche la più calda. La minima infatti non è scesa sotto i 23,9 gradi a causa della foschia in quota. È stata quindi la notte di giugno più calda dall’inizio delle misurazioni, conferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. La massima oggi sarà di 30 gradi a Bolzano e di ben 30 gradi nelle di solito ‘fresche’ località di Vipiteno e Brunico. Il giugno si conferma dunque insolitamente caldo. Il record assoluto per la notte più calda in Alto Adige spetta a quella del 15 luglio 2015 con una minima di 25,7 gradi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA