A bordo Humanity One 45 uomini, ‘disidratati e sotto stress’

La nave lunedì mattina a Bari, soccorsi al largo di Malta

Sono 45 le persone tratte in salvo ieri mattina dalla nave Humanity One al largo delle coste maltesi e che sbarcheranno lunedì mattina nel porto di Bari. Sono tutti uomini e non è ancora chiaro se a bordo ci siano bambini. I migranti vengono sottoposti in queste ore alle visite mediche di rito. Lo riferiscono fonti della ong tedesca Sos Humanity. “Alcuni soffrono di mal di mare, erano inizialmente disidratati, altri hanno ustioni da combustibile – dicono -. I migranti sono in stato di stress psicologico a causa della stanchezza e del lungo periodo trascorso sulla barca senza carburante prima di essere soccorsi”. Sono stati salvati ieri dopo aver trascorso circa cinque giorni in mare. Le autorità italiane hanno assegnato Bari come porto sicuro, a circa 800 chilometri dal luogo del soccorso. L’arrivo è stimato intorno alle otto di mattina del 21 luglio.

