A Brescia manifestazione antifascista dopo il caso svastiche

Sindaca: 'Risposta democratica a chi vuole instillare odio'

BRESCIA, 20 DIC – Circa 4mila persone hanno partecipato a Brescia alla manifestazione antifascista indetta dopo il corteo delle sigle di estrema destra sfilato una settimana fa per le vie del centro città. Una manifestazione, quella avvenuta non molto lontano da palazzo Loggia, che arriva a pochi giorni dall’imbrattamento dei muri con svastiche in alcune vie di Brescia Negli interventi, tra cui quelli della sindaca Laura Castelletti e del presidente della Casa della Memoria, Manlio Milani, è stata ripetuta l’importanza di una risposta corale e democratica a chi vuole instillare semi di divisione e di odio. Per l’occasione, il consiglio comunale di Brescia che era in corso è stato sospeso per permettere alla giunta e ai consiglieri di partecipare alla manifestazione. I consiglieri di centrodestra non si sono uniti alla manifestazione, ma si sono ritrovati sotto il porticato del palazzo del Comune.

