A Carpi FI ripropone la revoca della cittadinanza a Mussolini

agenzia

Tre anni fa bocciata quella presentata dal sindaco di sinistra

MODENA, 07 MAG – Il consiglio comunale di Carpi, in provincia di Modena, si trova a confrontarsi di nuovo con la proposta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, questa volta arrivata da Forza Italia. Nell’aprile del 2022 fece notizia la bocciatura da parte delle opposizioni carpigiane della proposta dell’allora sindaco Alberto Bellelli, di centro sinistra, di revocare l’onorificenza. Dai banchi del centro destra, allora, l’accusa a Bellelli di aver voluto mettere in difficoltà le opposizioni. Oggi che il sindaco è Riccardo Righi, sempre di centro sinistra, a proporre la revoca della cittadinanza onoraria sono le opposizioni. Più nello specifico è stato il capogruppo di Forza Italia Michele De Rosa a presentare una mozione nella quale si sottolinea come “la cittadinanza onoraria conferitagli rappresenti motivo di offesa alla storia antifascista della città di Carpi”.

