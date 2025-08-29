A Cuneo un corteo per il cessate il fuoco a Gaza

agenzia

Circa 100 a manifestazione indetta da Donne in cammino per pace

CUNEO, 29 AGO – Un centinaio di manifestanti si sono radunati in corteo a Cuneo per chiedere “la sospensione immediata dell’invio di armi verso Israele”, denunciando “chi fa affari e profitti sulla morte di bambini e bambine e della popolazione civile”. Il corteo, indetto dall’associazione Donne in cammino per la pace e aperto da uno striscione con la scritta “cessate il fuoco”, ha attraversato il viale degli Angeli fino al santuario. Tra i partecipanti anche la consigliera regionale di Avs Giulia Marro. Dagli organizzatori un invito a sostenere la Global Sumud Flotilla, iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza che partirà domenica prossima dai principali porti europei, tra cui quello di Genova.

