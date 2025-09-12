A Dell’Orco il 40% dei diritti di voto di Armani Spa

agenzia

30% alla Fondazione, 15% ciascuno a Silvana e Andrea

MILANO, 12 SET – Il compagno e braccio destro di Giorgio Armani, Pantaleo Dell’Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell’azienda della moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. È quanto emerge dal testamento dove sono assegnate azioni senza diritto di voto a Roberta Armani e a Rosanna Armani.

