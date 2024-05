A dodici anni dal sisma riapre il Duomo di Finale Emilia

agenzia

Nel Modenese, evento il 26 maggio con una cerimonia solenne

MODENA, 08 MAG – A dodici anni dal terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna riapre l’antico Duomo di Finale Emilia, rimasto danneggiato dal sisma sia nelle strutture che nei decori. La cerimonia solenne si terrà domenica 26 maggio. Lo fa sapere l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola e la comunità parrocchiale di Finale Emilia. Domenica 26 alle 16 le campane suoneranno a festa, grazie al concerto tenuto dall’Unione Campanari Modenesi. La cerimonia prenderà il via alle 17. Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, riaprirà simbolicamente la porta principale per poi presiedere la messa solenne. Per permettere a quante più persone di assistere all’evento, in piazza Verdi, nei pressi del Duomo, sarà allestito un maxischermo. Al termine della celebrazione (attorno alle 19.30) nelle vie del centro si terrà un momento conviviale aperto a tutti. Dalle 21, in Duomo suonerà il maestro Matteo Bonfiglioli, organista della Basilica di San Petronio di Bologna, e canteranno i ragazzi del ‘Piccolo Coro Sorridi con noi’, diretto da Lucia Tassi. Durante il pomeriggio sarà attivo accanto al Duomo uno sportello distaccato di Poste Italiane: grazie all’iniziativa del Circolo Filatelico Numismatico Finalese, è stata realizzata una cartolina commemorativa numerata con un’illustrazione di Mario Cavani e verrà messo a disposizione un annullo speciale filatelico.

