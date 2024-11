A Firenze Tari più cara per chi gestisce più di quattro case

agenzia

Battaglia all'overtourism. Sindaca Funaro, lo consente normativa

FIRENZE, 26 NOV – Il Comune di Firenze aggiunge un tassello nella battaglia per evitare il proliferare degli affitti turistici brevi in città. La sindaca Sara Funaro, intervistata da Repubblica, ha affermato di essere pronta ad alzare la Tari per chi gestisce più di quattro case, creando con il ricavato un fondo per abbassare la tariffa ai residenti: “Ho dato mandati agli uffici – ha detto – di lavorare per andare a differenziare la tariffa della Tari, sui rifiuti, per le case che vengono usate con finalità domestiche e quelle che vengono destinate ad attività ricettiva. Oggi chi gestisce 600 appartamenti paga la stessa Tari di una famiglia, e non è corretto. La normativa nazionale ci permette di agire su chi affitta più di quattro case”. Sullo sfondo è in corso la battaglia legale sullo stop agli affitti brevi nel centro storico Unesco: la prima delibera che serviva ad arginare gli Airbnb venne creata dall’allora sindaco Dario Nardella, poi decadde perché non nel nuovo Piano operativo; la seconda è stata portata mesi fa in Consiglio comunale da Funaro, ha ricevuto l’ok dall’assemblea cittadina ma sono stati presentati ricorsi al Tar.

