A Foggia i pancioni delle future mamme colorati con pennelli

Iniziativa dell'Asl per la Giornata dell'ostetrica

FOGGIA, 05 MAG – Pennellate e tavolozze di colori per dipingere i pancioni delle future mamme, dando spazio alla fantasia. Un’iniziativa dell’Asl di Foggia e dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo (Foggia), in collaborazione con l’ordine della professione ostetrica della provincia di Foggia, che hanno accolto le donne in dolce attesa, per regalare momenti di allegria con il belly painting, forma di body art nata negli Stati Uniti che usa come tela la pancia e i pennelli come carezze. L’evento di questa mattina è in occasione della giornata internazionale dell’ostetrica. Il personale ospedaliero ha disegnato fiocchi, animali e protagonisti di alcuni cartoni animati e di favole e ha scritto sui pancioni i nomi dei bimbi e delle bimbe che nasceranno nelle prossime settimane. Le ostetriche hanno fornito anche consigli sull’allattamento e spiegazioni su una serie di servizi riservati alle donne in gravidanza, come il duo test, la morfologia, il centro di accompagnamento alla nascita, l’immunoprofilassi, il pre-ricovero, il monitoraggio cardiotocografico elettrico fetale e il controllo liquido amniotico.

