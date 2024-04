A fuoco 20 tonnellate di ingombranti in impianto del Lodigiano

agenzia

Il sindaco di Fombio: 'Tenete le finestre chiuse'

FOMBIO, 20 APR – A Fombio (Lodi) è in corso un vasto incendio nel centro di selezione rifiuti A2A Reclycling e stanno bruciando 20 tonnellate di rifiuti ingombranti vari. Sul posto è arrivata l’Arpa ma anche i carabinieri e la Protezione civile. Mentre sono in corso analisi dell’Agenzia regionale di prevenzione a protezione ambientale per stabilire quali misure eventualmente adottare per la popolazione, il sindaco Davide Passerini, per sicurezza, ha chiesto di tenere le finestre chiuse su tutto il territorio comunale fino a nuovo ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA