A fuoco carro allegorico in sfilata Carnevale, bimbo ustionato

agenzia

Incidente in Ciociaria per un cortocircuito, paura tra la folla

PONTECORVO, 23 FEB – Paura questo pomeriggio a Pontecorvo durante la sfilata dei carri allegorici in cartapesta nell’ambito della 73/ma edizione del Carnevale Ciociaro Pontecorvese. Uno dei carri allegorici che partecipavano alla sfilata per le vie del centro cittadino ha preso fuoco seminando il panico: le strade in quel momento erano affollate di persone in maschera al punto che il corteo procedeva a passo d’uomo. Una densa colonna di fumo nero si è alzata facendo scattare i soccorsi. A tentare di spegnere l’incendio sono stati i responsabili del carro allegorico, i carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Ad innescare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito nell’impianto elettrico che alimentava i meccanismi del grosso carro allegorico. Un bambino risulta ustionato ma al momento non si conosce l’entità delle ferite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA