A fuoco il campanile di una chiesa vicino Roma, nessun ferito

agenzia

Il rogo durante lavori di restauro, danneggiato il tetto

ROMA, 08 SET – A fuoco il tetto del campanile di una chiesa vicino a Roma. E’ accaduto stamattina a Colle di Fuori. L’incendio si è sviluppato, per cause accidentali, durante lavori di restauro nella chiesa Madonna del Buon Consiglio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Cesareo. Danneggiato il tetto del campanile. Non si registrano feriti. L’area è stata evacuata a scopo precauzionale. A quanto reso noto dal Comune di Rocca Priora sul suo profilo Facebook, le operazioni di bonifica e verifica della stabilità dell’edificio sono tuttora in corso. “Il sindaco presente sul posto e tutta l’amministrazione esprimono la propria vicinanza alla comunità di Colle di Fuori – viene sottolineato – consapevoli del valore storico e spirituale che la chiesa rappresenta, e ringraziano i soccorritori per il tempestivo e prezioso intervento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA