A Gallarate 200 al flash mob contro il Remigration summit

agenzia

Contro manifestazione questa mattina nella cittadina lombarda

GALLARATE (VARESE), 17 MAG – Sono circa 200 i partecipanti al flash mob organizzato dal centrosinistra a Gallarate (Varese) come contro manifestazione al Remigration summit, l’evento organizzato dall’ultradestra al teatro Gassmann e in corso dalle 9 di oggi. Al grido di “vergogna” i partecipanti si sono ritrovati in piazza Libertà. “Sono tanti i cittadini presenti oggi per dire che non vogliamo chi vuole deportare milioni di persone – ha detto il senatore Pd Alessandro Alfieri – persone alle quali è stato concesso l’uso di un teatro comunale, quindi di uno spazio pubblico da un sindaco della Lega. Del resto Salvini ha gettato la maschera avallando questa presenza in nome della libertà di parola. La libertà di para non è qualcosa che si usa come una clava. Noi vorremmo sapere, invece, cosa pensa sul tema la presidente Meloni. Cosa pensa di chi, e certo Trump non aiuta, vuole deportazioni di massa sulla base della razza”. “Oggi è stata sporcata la Lombardia – aggiunge il consigliere regionale dem Samuele Astuti – è vergognoso. Abbiamo proposto al Consiglio regionale una mozione di condanna unanime. Ancora una volta la maggioranza del presidente Fontana ha scelto di nascondere la testa sotto la sabbia”.

