A Gallipoli vietato passeggiare in costume o a torso nudo

agenzia

Nel centro storico, multe da 25 a 120 euro per chi trasgredisce

BARI, 03 GIU – Il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, preso atto che con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, quale ad esempio la circolazione in costume da bagno o a torso nudo per le vie cittadine, ha firmato oggi un’ordinanza che vieta nel centro storico, con eccezione delle aree balneabili, e su corso Roma, la circolazione in costume da bagno o a torso nudo e l’ingresso negli ufficio comunali in pantaloncini e in canotta. L’ordinanza sarà in vigore fino al 30 settembre 2025. Chi non rispetterà queste regole potrà subire una multa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 125. Non è la prima volta che il comune di Gallipoli ricorre a questa ordinanza in materia di pubblico decoro durante il periodo estivo ma quest’anno è stata anticipata la pubblicazione per via di numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali con video e foto che ritraevano turisti girare nel centro storico in bikini.

