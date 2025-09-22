A Genova l’Usb lancia proposta embargo merci da e per Israele

agenzia

'Sindacati dichiarino uno sciopero contro le navi della guerra'

GENOVA, 22 SET – Un embargo sulle merci da e per Israele. È la proposta su cui sta lavorando il sindacato Usb per fare pressioni sui governi europei affinché intervengano per per fermare il piano del governo Netanyahu sulla Striscia di Gaza. Lo spiega il membro del direttivo nazionale del sindacato Usb Francesco Staccioli al presidio di protesta in corso a Genova al varco portuale di San Benigno in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”. “I lavoratori pongano una questione di embargo di tutte le merci dirette a Israele e provenienti da Israele, vediamo se ci sono le condizioni per fare uno sciopero permanente su tutte le merci su questa direttrici – dichiara Staccioli -. Oggi a Genova era previsto l’arrivo di una nave con materiale forse bellico per Israele, noi lo abbiamo detto alle istituzioni che farla arrivare oggi sarebbe stato come buttare un cerino in una polveriera, e oggi non arriva ma domani non è detto. E allora dico a tutti gli altri sindacati, dichiarino uno sciopero contro le navi della guerra come lo ha fatto l’Usb, questo sciopero sia dichiarato anche dalla Cgil”. “Oggi ci sono 65 piazze per Gaza in Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Livorno, sono tutte piene, la questione è che c’è un movimento di popolo che si è messo in moto, e Genova è l’epicentro di questo terremoto, e io sono fiero che l’epicentro sia nella città medaglia d’oro per la Resistenza – continua il sindacalista -. Questa mobilitazione è per la nostra dignità, dopo decenni di silenzio. “Questo è il nostro 30 giugno”, aggiunge il rappresentante del Collettivo autonomo lavoratori portuali Riccardo Rudino. “I numeri sono importanti, forse cento volte superiori rispetto alle aspettative, si vede che la gente è arrivata finalmente a capire che del genocidio non ne può più, era giusto che il Paese normalizzato al ribasso trovasse un momento di riscatto di dignità e di coraggio e noi cerchiamo di raccoglierlo insieme alla missione umanitaria della flottiglia, missione che va sostenuta”, conclude.

