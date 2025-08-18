A Genova un altro morto per il taser: è il secondo caso in due giorni dopo quello di Olbia

LA PISTOLA ELETTRICA

Un’altra persona è morta dopo essere stata colpita con il taser dai carabinieri: si tratta di un uomo di 47 anni di origini albanesi che è deceduto a Sant’Olcese, sulle alture di Genova, nella serata di domenica. I colpi, secondo gli inquirenti, potrebbero aver provocato nell’uomo un arresto cardiaco. La pm Paola Calleri nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio colposo e disporrà l’autopsia. Le indagini sono affidate all’aliquota dei carabinieri di palazzo di giustizia.

Secondo quanto ricostruito al momento, i carabinieri sono stati chiamati dai vicini dell’uomo, che avevano sentito urla e forti rumori provenire dall’appartamento. Sul posto sono arrivate due pattuglie che hanno trovato il 47enne in forte stato di agitazione, probabilmente ubriaco.

A quel punto uno dei militari ha sparato un colpo col taser, che ha raggiunto di striscio sia l’uomo sia un collega. É stato dunque sparato un secondo colpo, ma anche questo non avrebbe avuto effetto. Sempre secondo le prime ricostruzioni, la pistola elettrica sarebbe a quel punto passata nelle mani di un secondo carabiniere, che ha colpito l’uomo. Quando il personale del 118, chiamato immediatamente, è arrivato, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Ieri invece un caso simile era successo a Olbia, dove una pattuglia di Carabinieri intervenuta in seguito alle chiamate di alcuni cittadini che segnalavano aggressioni da parte di un uomo per le strade del rione di Santa Mariedda, ha fatto ricorso al taser per fermarlo: si è quindi accasciato a terra ed è poi morto per arresto cardiaco mentre un’ambulanza lo portava verso l’ospedale. La procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta. La vittima è Gianpaolo Demartis, 57 anni, nato a Sassari ma residente ad Olbia.

Il Sic, sindacato indipendente dei Carabinieri, esprime solidarietà ai colleghi, ritenendo che abbiano «agito con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolosi per la collettività»