A Gragnano spesa record per gioco d’azzardo, allarme prefettura

agenzia

Nella 'città della pasta' la spesa è di 4.100 annui pro capite

NAPOLI, 16 LUG – A Gragnano la spesa per il gioco d’azzardo sta toccando cifre record: è la più alta di tutta la Campania. Numeri che hanno fatto scattare l’allarme e hanno indotto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a tenere oggi, proprio nella cittadina dell’area stabiese famosa per la produzione di pasta e il ‘panuozzo’, una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un lungo vertice con gli uomini delle forze dell’ordine, ma anche con la magistratura – il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso e il presidente del tribunale torrese, Giovanna Ceppaluni – per delineare una strategia comune di contrasto. Le cifre sono da brivido: 4.100 euro pro capite all’anno vengono spesi in giochi d’azzardo, a fronte di una cifra media regionale di circa 2.600 euro. La media nazionale è di 1.700 euro, dati certificati dall’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo. Insomma, patrimoni che vanno in fumo, somme importanti dissipate in poche ore, con famiglie finite sul lastrico o gravemente indebitate. Il prefetto ha quindi ribadito che è necessario puntare in primis sulla prevenzione e per questo ha coinvolto l’Asl Napoli 3 Sud (anche con il dipartimento di salute mentale). E in questa azione dovranno avere parte attiva anche le istituzioni scolastiche ed il terzo settore. L’obiettivo, però, è anche quello di capire chi ha interesse ad alimentare questo fenomeno. Per questo, i controlli delle forze di polizia saranno ad ampio raggio. La prefettura di Napoli, inoltre, procederà con un monitoraggio costante. Sarà costituita una sorta di cabina di regia che di volta in volta potrà delineare la strategia più efficace. “Abbiamo la necessità di individuare le cause di questo fenomeno”, ha detto il prefetto di Bari assicurando che “i controlli saranno più mirati ed incisivi”. “Insieme al sindaco abbiamo delineato una strategia comune”, ha aggiunto, ribadendo che i tempi di intervento saranno brevi.

