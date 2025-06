A Lignano arrivano le zone rosse, anche in spiaggia

agenzia

Decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza

LIGNANO SABBIADORO, 27 GIU – Dal primo luglio al 3 agosto tutta l’area di Lignano Sabbiadoro (Udine) compresa tra via Latisana, via Carso, lungomare Manin, lungomare Lignano (pista ciclabile), via Sabbiadoro e tutto il tratto dell’arenile antistante queste località diverranno zone rosse. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Udine, Domenico Lione. L’ordinanza sarà emanata ai sensi dell’art.2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che consente, in alcune zone a tutela rinforzata, in presenza di determinate condizioni, di prolungare la misura dell’allontanamento introdotta dal decreto Minniti (oltre le 48 ore previste da tale normativa) per tutta la durata di vigenza dell’ordinanza, dando così uno strumento di prevenzione in più alle forze di polizia. Il Comitato provinciale ha anche annunciato il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nella località turistica, disposto dal ministero dell’Interno, sempre dal primo luglio, per i mesi di luglio e agosto, che integra l’aumento già attuato in sede locale dall’Arma dei carabinieri. E’ stata, inoltre, ribadita la necessità di potenziare il sistema di sicurezza sussidiaria, nei luoghi maggiormente frequentati della località turistica, così da migliorare e integrare la presenza capillare sul territorio di operatori di sicurezza, in stretto collegamento con le forze di polizia, che operano nella località balneare. Lignano Sabbiadoro, secondo i censimenti più recenti, si trova a cavallo della top ten delle città con maggiori presenze turistiche in Italia, con circa 3,6 milioni di persone.

