A Marghera da tutto il Veneto in corteo per Gaza

Studenti e sindacati verso il porto: 'Blocchiamo tutto'

VENEZIA, 22 SET – È partito da piazzale Giovannacci, a Marghera (Venezia), il corteo per la Palestina che ha radunato manifestanti da tutto il Veneto nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas. Presenti anche molti studenti. In testa lo striscione “Gaza sta bruciando. Blocchiamo tutto”. Il corteo è diretto al porto, che i promotori hanno annunciato di voler bloccare: “Abbiamo promesso un blocco e un blocco stiamo per fare – ribadiscono al microfono -. Le catene del genocidio, le catene belliche, le armi che partono dai nostri territori vanno bloccate”. Molti i cartelloni di solidarietà con i palestinesi e la popolazione di Gaza: “Immagina che stanno vivendo una vita che non riesci a sopportare di guardare sul tuo telefono”, recita uno di questi.

