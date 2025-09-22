A Marghera la polizia apre gli idranti sui manifestanti

agenzia

Il corteo si era mosso per appendere uno striscione

MARGHERA, 22 SET – Dopo tre ore davanti al casello del porto commerciale, il corteo di almeno 15mila persone in corso a Marghera ha provato ad avanzare per accedere all’infrastruttura. La polizia ha aperto gli idranti contro i manifestanti pochi metri prima che i due fronti venissero a contatto, poi ha cominciato ad avanzare. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando qualche bottiglia, prima di iniziare a indietreggiare al grido di “fascisti”. Poi il corteo ha lentamente cominciato a lasciare l’ingresso del porto.

