A Mestre corteo per Gaza, ‘i bambini non hanno colpe’

VENEZIA, 20 SET – È partito dalla stazione di Mestre il corteo per Gaza. Alla manifestazione, la cui idea è nata in seno all’assemblea dei movimenti mestrini, hanno aderito diversi partiti del centrosinistra (tra cui Pd, M5s e Avs), sindacati (tra cui Cgil e Usb) e associazioni (tra cui Anpi ed Emergency). In prima fila un gruppo di bambini con uno striscione: “I bambini non hanno colpe!”. Tutto il primo spezzone del corteo è composto da bambini e accompagnatori, mentre il grosso dei partecipanti è schierato dietro lo striscione “Gaza brucia – fermiamo il massacro – blocchiamo tutto”. Numerosi i cartelli di accuse di complicità al governo italiano e di solidarietà alla Palestina: “Mi so’ de Gaza”, recita in dialetto veneziano uno di questi.

