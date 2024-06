A metà giugno ancora neve in montagna in Alto Adige

agenzia

I fiocchi la scorsa notte sono caduti fino a 2.000 metri

BOLZANO, 12 GIU – Ormai è quasi metà giugno, ma in Alto Adige la bella stagione stenta ad imporsi. La perturbazione che la scorsa notte ha attraversato il territorio ha riportato la neve in montagna. I fiocchi sono caduti fino a una quota di 2.000 metri, come testimoniano le webcam. La minima questa mattina a Bolzano era di 13 gradi e la massima si fermerà a 23 gradi. Per ovvi motivi prosegue la chiusura invernale di Passo dello Stelvio e passo Rombo. Da domani il tempo dovrebbe nuovamente migliorare e le temperature dovrebbero tornare a valori estivi.

